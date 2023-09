Paulistão: Cavinho enfrenta o Novorizontino no jogo de ida do mata-mata 

Duelo do sub-11 ocorre neste domingo (17), às 9h, no Estádio José Antônio Rossi, em Iacanga/SP; jogo da volta será na Arena Plínio Marin, no dia 24.

O Clube Atlético Votuporanguense abre neste domingo (17.set), contra o Novorizontino, às 9h, no Estádio José Antônio Rossi, em Iacanga/SP, a segunda fase do Campeonato Paulista, sub-11. No formato mata-mata, duelo de volta ocorre no domingo (24.set), às 9h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Após uma campanha extremamente regular, os jogadores comandados pelo técnico William Mello conquistaram a classificação antecipadamente, ainda com duas rodadas antes do fim da primeira fase.

Assim como o Cavinho, o Novorizontino se classificou em 2º no grupo, conquistando 22 pontos, enquanto o Votuporanguense somou 25.

União Cup

O Clube Atlético Votuporanguense também disputa a União Cup, nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14. Elencos descansaram no último final de semana e retornam aos gramados neste sábado (16.set), a partir das 8h, no Estádio Silvio Sales, em Catanduva/SP, contra os donos da casa.