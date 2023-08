Paulistão: Cavinho enfrenta o Mirassol neste domingo 

Os duelos serão disputados na Arena Plínio Marin, às 9h e às 10h30, no sub-11 e sub-13, respectivamente.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (20.ago) diante do Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no sub-11 e sub-13.

O Votuporanguense entra em campo para voltar a vencer na competição, já que vem de derrota no sub-11 e empate no sub-13, em duelos disputados em Monte Azul Paulista/SP. Enquanto isso, o Mirassol vem de vitórias contra o Tanabi, jogando em casa.

Após uma semana de preparação, o CAV entra em campo a partir das 9h, no sub-11, e às 10h30, no sub-13.