Paulistão A3 terá quadrangular na 2ª fase e 100% dos jogos ao vivo

Competição começará em 30 de janeiro; CAV vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo.

Em reunião na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) ficou decidido que o Paulistão A3 2022 será disputado em turno único na 1ª fase e terá 100% dos jogos transmitidos ao vivo no Paulistão Play e na Eleven.

A fórmula da competição foi definida na tarde desta quinta-feira (11), no Conselho Técnico que reuniu presidentes e representantes dos 16 clubes participantes, dentre eles, Edilberto Fiorentino – Caskinha, presidente do Clube Atlético Votuporanguense, conforme noticiou o Diário. O campeonato começará em 30 de janeiro, e a final está prevista para 29 de maio.

Os 16 times jogam todos contra todos na primeira fase, e avançam os oito melhores colocados. Na segunda fase, dois grupos serão formados, onde os times jogarão em quadrangular, classificando-se os dois melhores times de cada grupo para as semifinais.

As semifinais, que definirão os dois acessos para o Paulistão A2 2023, serão disputadas em jogos de ida e volta.

Ainda na última quarta-feira (10), Caskinha afirmou ao Diário que esperava pela reunião para definir a data de reapresentação do elenco na Arena Plínio Marin; contudo, sob comando do técnico Thiago Oliveira, a expectativa é de que os atletas retornem no dia 6 de dezembro, e que tenham pelo menos 6 ou 7 semanas de preparação.

Ao término da Copa Paulista, o treinador Thiago Oliveira comentou: “Esse é o início da caminhada. O Votuporanguense não merece estar na Série A3 e vamos trabalhar muito forte para que o clube possa retornar à Série A2 e, depois, chegar à A1”.

Rebaixado em 2020, o Votuporanguense vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o CAV chegou à semifinal da competição, mas acabou eliminado pelo Primavera, que ficou com o acesso.