Paulistão A3: Súmula relata arremesso de tênis e CAV pode ser punido 

Se autuado pela FPF, punições variam desde multa até suspensão de mando de campo.

O árbitro da partida entre Clube Atlético Votuporanguense e Red Bull Bragantino II, na noite do último sábado (24.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, Ronald Horns Araújo relatou na súmula do jogo sobre dois tênis jogados no gramado por torcedores do Votuporanguense.

Segundo o documento enviado à FPF (Federação Paulista de Futebol), o juiz relatou ter sido informado pelo diretor do jogo, Pedro Paulo Freire, que aos sete minutos de bolando, após o primeiro gol do Massa Bruta, a torcida do CAV teria arremessado dois tênis na direção dos jogadores do Red Bull Bragantino Il que comemoravam a abertura do placar em rebote, após cobrança de pênalti defendido por João Paulo.

“Fui informado pelo Diretor do Jogo Sr. Pedro Paulo Freire que, aos 7 minutos de jogo, após o primeiro gol da equipe visitante, durante a comemoração dos atletas, foram arremessados dois tênis vindos da torcida mandante em direção aos atletas visitantes. Os dois tênis foram jogados de volta para a arquibancada. Vale ressaltar que o gandula, Sr. Levi da Costa do Valle, tentou retirar da mão do atleta da equipe Red Bull E Entretenimento Ltda, um dos tênis”, diz trecho da súmula.

O Diário procurou a FPF, mas até o fechamento desta reportagem a entidade não havia comentado o assunto.

De acordo com o regulamento, o CAV pode ser punido caso a Justiça Desportiva entenda que o ato poderia ter causado algo pior. O caso pode ser encaixado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Entenda o que diz o artigo 213

Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).