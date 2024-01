Paulistão A3: FPF divulga tabela detalhada e CAV estreia a noite na Arena Plínio Marin 

A Pantera Alvinegra entra em campo na quarta-feira (24), às 19h30, contra o Grêmio Prudente. Clube acelera preparação e faz jogo-treino neste sábado (6) contra o Linense.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde da última sexta-feira (29.dez) a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. A primeira rodada será disputada na quarta-feira, dia 24 de janeiro, quando o Clube Atlético Votuporanguense recebe o Grêmio Prudente, às 19h30, na Arena Plínio Marin.

De acordo com o regulamento, os 16 times jogam entre si na primeira fase em turno único. Os oito primeiros avançam para a fase eliminatória, que voltará a ser disputada depois de dois anos, com jogos de ida e volta nas quartas de final, semifinais e final.

Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à Série A2 de São Paulo. Os dois últimos caem para a recém-criada Série A3.

Enquanto a bola não rola para valer, o Votuporanguense acelera na preparação e após um jogo-treino contra o sub-20 do Tanabi, as vésperas do Natal, agora, enfrentará o Linense, em Lins/SP, às 18h30, no próximo sábado (6). Atividade fechará uma longa semana de trabalho técnico tático e físico sob comando da comissão técnica Alvinegra liderada pelo treinador Rogério Corrêa.

Votuporanguense lança Podcast nesta quinta-feira

Outra novidade no CAV é o podcast exclusivo, intitulado “PodCav”. O episódio inaugural será transmitido nesta quinta-feira (4), a partir das 19h, diretamente no canal oficial do Clube Atlético Votuporanguense no YouTube. Os episódios acontecerão as segundas e quintas-feiras, às 19h.

De acordo com o clube, O “PodCav” promete oferecer aos ouvintes uma perspectiva única sobre os bastidores do clube, entrevistas exclusivas com jogadores, comissão técnica, diretores, patrocinadores e personalidades ligadas ao mundo esportivo. Além disso, abordará temas relevantes do cenário esportivo local e nacional.

O PodCav será apresentado por Rony Paz e os convidados devem ser anunciados em breve.

Confira as datas e horários dos jogos do CAV: