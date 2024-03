Paulistão A3: CAV se prepara de olho no Bandeirante 

Rogério Corrêa conta com a volta de Adriano Luiz e possivelmente Igor Pimenta; por outro lado, quatro jogadores cumprem suspensão. Duelo em Birigui ocorre no sábado, às 19h.

O Clube Atlético Votuporanguense se reapresentou nesta quinta-feira (29.fev), dia seguinte ao empate em 1 a 1 com o União São João, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras/SP. A atividade comandada pelo técnico Rogério Corrêa marca o início da curta preparação para o duelo contra o Bandeirante, no próximo sábado, fora de casa.

Para o segundo jogo seguido longe da Toca do Pantera, o elenco alvinegro terá o retorno de Adriano Luiz que cumpriu suspensão por cartão vermelho, assim como a possível volta de Igor Pimenta; já Reinaldo Júnior ainda passará por avaliação que decidirá sua volta nesta rodada do estadual.

A planilha de Rogério Corrêa também tem buracos, isso graças à ausência de quatro jogadores: Israel, Nando e Vinícius Baracioli (por cartões amarelos); além de Fábio, que foi expulso em Araras.

Em CAV que aparece na 5ª posição da tabela com 15 pontos conquistados, ou seja, dentro do G-8, volta a treinar às 16h, nesta sexta-feira, na Arena Plínio Marin, em atividade que fechará a preparação. O time de Votuporanga embarca para Birigui/SP na manhã de sábado, já que o jogo válido pela 11ª rodada do Paulistão A3 ocorre às 19h, no Estádio Pedro Marin Berbel.

Já o Bandeirante, 13º na classificação com 13 pontos, vem de derrota para o Sertãozinho por 1 a 0, fora de casa. E assim, após o revés no Estádio Fredericão, o BEC chegou a terceira partida consecutiva sem vencer e fora da zona de classificação receberá o CAV pressionado.