Paulistão A3: CAV enfrenta o Red Bull Bragantino II na Arena Plínio Marin 

O Votuporanguense vem de empate fora de casa e tem força total para duelo das 18h, neste sábado.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo às 18h, neste sábado (24.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, diante do Red Bull Bragantino II, pela nona rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

O Pantera Alvinegro comandado pelo técnico Rogério Corrêa, que vem de empate fora de casa, diante do São Caetano, por 1 a 1, vive um momento único: 100% do elenco à disposição. Na prática, o treinador vê o departamento médico vazio, assim como o retorno de todos os suspensos por cartões.

Na tarde desta sexta-feira, véspera do jogo, o CAV realizou sua última atividade focada no Massa Bruta, e na Sala de Imprensa Léo Oliveira Filho, o atacante Adriano Luiz comentou a expectativa para o duelo: “A gente sabe que será um jogo bastante difícil, um adversário da parte de cima da tabela, mas nosso time está bastante confiante. A gente tem trabalhado bastante, apesar do pouco tempo, a gente tem que se preparado da melhor forma aí para fazer um grande jogo.”

“E a nossa torcida que é nosso 12º jogador, que nos ajuda, nos apoia, e tem nos ajudado bastante aqui na Arena. Então, gostaria de fazer o convite a todos que venham lotar mais uma vez e venham nos ajudar mais uma vez. Tenho certeza que com o apoio deles, e com um excelente desempenho, vamos conquistar os três pontos”, emendou.

Enquanto isso, o Red Bull Bragantino II vem de derrota ao tomar a virada do temido Desportivo Brasil, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Em 9º na tabela, o Massa Bruta vem para Votuporanga de olho na vitória e em busca de chegar ao grupo de cima da A3.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso evitando transtornos, como por exemplo longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os preços seguem mantidos: R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web