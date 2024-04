Paulistão A3: CAV acelera preparação e embarca nesta quinta-feira 

O jogo da ida da semifinal contra o Desportivo Brasil ocorre neste sábado (13), às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Já o confronto da volta será no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense se reapresentou na terça-feira (9.abr) pela manhã e treinou em dois períodos. Já nesta quarta-feira (10), o técnico Rogério Corrêa comandou um treino tático às 15h, na Arena Plínio Marin, de olho no duelo da ida pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A3.

Por falar no primeiro compromisso da terceira fase do estadual, o Votuporanguense volta ao gramado da Toca do Pantera na manhã desta quinta-feira, e embarca no período da tarde com destino a Assis, onde deve realizar um treino na tarde de sexta-feira para fechar a preparação e definir os últimos detalhes.

Semifinais sem VAR

Uma reunião realizada na tarde desta terça-feira (9), na Federação Paulista de Futebol (FPF), coordenada pelo presidente, Reinaldo Carneiro Bastos, com os quatro times semifinalistas do Paulistão Sicredi A3, serviu para deliberações importantes, tais como o anúncio de que os jogos desta fase do campeonato não serão acompanhados pelo VAR, optando-se por um método alternativo: a presença de um quinto árbitro colaborando com o quarto árbitro diretamente na beira do gramado.

Além disso, ficou estabelecido que os profissionais designados para esses confrontos serão árbitros da CBF, visando assegurar maior qualidade na arbitragem.

Na oportunidade, o CAV foi representado pelo gerente de futebol Rogério Marques.

A FPF também se comprometeu em reforçar o seu efetivo durante as partidas, garantindo um ambiente de jogo justo e seguro para todas as equipes envolvidas.