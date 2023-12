Paulistão A3: CAV acelera preparação a pouco mais de 20 dias da estreia 

A Pantera Alvinegra que atuará sempre às quartas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h, estreia no dia 24 de janeiro, na Arena Plínio Marin, contra o Grêmio Prudente.

O Clube Atlético Votuporanguense segue firme na preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, com estreia marcada para uma quarta-feira, dia 24 de janeiro, contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin. Na próxima temporada, a Pantera Alvinegra atuará às quartas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h.

Apesar do período de festas, o CAV segue em alta voltagem, na última sexta-feira (22), a Pantera Alvinegra fez seu primeiro teste contra o sub-20 do Tanabi – que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o jogo preparatório ficou empatado em 2 a 2. Após a atividade, Rogério Corrêa destacou que seus comandados criaram muitas oportunidades, porém reclamou do desperdício de chances de balançar as redes: “Criamos demais e não fizemos. Até citei o que aconteceu esse ano com o CAV, criava bastante, mas não fazia e acabava tomando o gol no final do jogo, e nós não queremos isso, então vamos trabalhar para criar e aproveitar as chances”, pontuou o treinador.

Nesta semana, logo na terça-feira (26), dia seguinte ao Natal, o elenco já fez a reapresentação e vem desenvolvendo atividades de parte física e técnico tático diariamente, de forma alternada em um e dois períodos. Nesta sexta-feira (29.dez), por exemplo, os atletas participaram de treino técnico e tático às 9h e às 16h, no campo da Ferroviária, na zona sul de Votuporanga. Em seguida, o CAV dispensou os profissionais para a folga do réveillon; a reapresentação está agendada para a tarde de terça-feira (2).

Na volta, o Votuporanguense já tem dois compromissos antes da estreia no Paulistão, um amistoso contra o Mirassol, no dia 13 de janeiro (sábado), na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin; e no dia 17 (quarta-feira), enfrenta o América de Rio Preto, na casa do adversário.

Paulistão Série A3 de 2024

Ao todo, 16 equipes entram em campo em 15 rodadas entre 24 de janeiro e 23 de março. A partir das quartas de final, entre 31 de março e 7 de abril, os confrontos serão no sistema “mata-mata”, com jogos de ida e volta, o mesmo adotado em 2021. A final está prevista para os dias 24 e 28 de abril.

Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à Série A2 de São Paulo. Os dois últimos caem para a recém-criada Série A4. A competição terá 100% dos jogos transmitidos ao vivo pelo canal da FPF no Youtube.