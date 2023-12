Paulistão 2024: FPF divulga tabela; primeiro clássico só acontece na 3ª rodada 

Atual campeão, Palmeiras faz estreia fora de casa, assim como o Santos, enquanto Corinthians e São Paulo são mandantes.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (7.dez), a tabela do Campeonato Paulista de 2024. A competição tem início previsto para 21 de janeiro e final em 7 de abril do próximo ano.

Atual campeão, o Palmeiras começa a caminhada enfrentando o Novorizontino, fora de casa. Já o Corinthians, time com mais títulos do torneio, estreia perante o Guarani com o apoio da torcida. O Santos, por sua vez, tem o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, como primeiro adversário no Paulistão. Por fim, o São Paulo encara o Santo André, como mandante.

O primeiro clássico será entre Palmeiras e Santos, pela terceira rodada, com mando do Verdão. Na rodada seguinte, o Corinthians recebe o clube do Morumbi. Depois, no sexto jogo, o Peixe enfrenta o Corinthians sob seus domínios. Duas rodadas depois, o Alvinegro Praiano visita o São Paulo. O Verdão volta a disputar um jogo contra os rivais apenas no nono embate, contra o Timão, em casa. Por fim, no último clássico da primeira fase, o São Paulo recebe o Alviverde.

Na primeira etapa do estadual, as equipes se enfrentam os adversários fora de seus grupos, com dois melhores de cada grupo avançando e se enfrentando nas quartas de finais. O confronto da semifinal é decidido de acordo com a campanha geral. Nas quartas e nas semis, o duelo para decidir quem passa é único. Já na disputa pela taça, os times jogam em ida e volta.

Os grupos:

Grupo A: Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa

Grupo B: Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta

Grupo C: Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira

Grupo D: São Paulo, São Bernardo, Botafogo-SP e Novorizontino

Veja todos os jogos da primeira rodada