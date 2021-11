Paulistão 2022: Votuporanguense participa de conselho técnico da A3 nesta quinta-feira

Reunião ocorre às 16h na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, para definir o calendário da próxima temporada.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) se reúne nesta quinta-feira (11) com os times da Série A3 para o Conselho Técnico da competição. O encontro ocorre às 16h, na sede da Federação em São Paulo, marca a definição do calendário junto à todos os clubes que fazem parte da divisão.

Ao Diário, o presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Edilberto Fiorentino – Caskinha, explicou “esperamos que seja definido as regras e formato de campeonato, que acreditamos que a princípio não mude muito desse ano. As maiores mudanças é que os jogos não devem ser tanto um em cima do outro como foi esse ano, expectativa de liberação de público desde o início e a principal expectativa é de data de início para que possamos definir 100% a nossa reapresentação”.

O elenco do técnico Thiago Oliveira deve se reapresentar para pré-temporada na Arena Plínio Marin no dia 6 de dezembro, contudo, tudo ainda dependerá dos ajustes após a reunião na capital paulista; porém, segundo apurado, os planos da diretoria da Pantera Alvinegra é de pelo menos 6 ou 7 semanas de preparação.

A Série A3 do ano que vem, terá: CAV, Barretos, Noroeste, São José, Marilia, Nacional, Capivariano, Desportivo Brasil, Bandeirante, Comercial, Rio Preto e Olímpia; além de Matonense e União Suzano que subiram da 4ª Divisão Paulista na atual temporada, e EC São Bernardo e Sertãozinho que foram rebaixados da Série A2.