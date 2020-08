PAULISTA – Votuporanguense contrata zagueiro vindo da Segundona

Leandro estava trabalhando com o Tanabi, clube que irá disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Da Redação

Focado no retorno do Campeonato Paulista da Série A2, na qual terá três rodadas para se salvar da degola, afinal está na lanterna da competição, o Votuporanguense segue no mercado para reforçar seu elenco. Tanto que nesta terça-feira (11), a diretoria do CAV confirmou a chegada do zagueiro Leandro, de 21 anos.

O jovem defensor estava trabalhando com o Tanabi, clube que irá disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Leandro também tem passagens por dois times do centro-oeste e nordeste do país, onde jogou por Boquinhense, do Sergipe e Olímpio, de Goiás.

Antes dele, a Pantera já havia acertado a chegada do lateral-direito Watson, ex-Cabofriense-RJ, os zagueiros Luiz Eduardo e Caio César, os volantes Jordã, ex-Ceilândia-DF e Fagner que veio do Iporá-GO. Além dos atacantes Joãozinho, ex-Sampaio Corrêa e Pablo, com passagens pelas categorias de base do Palmeiras e Corinthians e o Coímbra-MG.

Do elenco que vinha disputando a competição até a paralisação devido a pandemia do novo coronavírus cerca de treze atletas permanecem no elenco alvinegro. Com apenas nove pontos somados em doze jogos, o CAV está na lanterna da competição e está na zona de rebaixamento junto com a Penapolense.