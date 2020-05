PAULISTA A2 – Votuporanguense perde 80% do elenco e se complica contra o rebaixamento

Na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A2, com apenas nove pontos somados em 12 partidas disputadas, o Votuporanguense deve passar por “maus lençóis” assim que o estadual voltar após a pandemia do novo coronavírus estiver controlada. Isso porque, segundo o presidente Marcelo Stringari, o CAV já perdeu 80% de seu elenco, que tiveram seus contratos encerrados.

“Não é momento nem hora de discutir futebol, é hora de esperar essa crise passar, creio que não volta tão cedo. Mas teremos que correr atrás quando o estadual voltar”, disse o dirigente.

Do elenco que estava disputando o estadual, apenas o jogadores que são pratas da casa seguiram na equipe, já que tinham contratos mais longos. São eles: Mateus Buiate – que vinha sendo titular na zaga -, Kaique, Kennedy, Sillas, Vinicius, Abraão, Caua, Elber, Jair, Zé Henrique e Thales.