Paulista A2: Ex-goleiro de Santos e Roma, técnico assina com Votuporanguense

Júlio Sérgio acertou com a equipe de Votuporanga em reunião com a diretoria do clube na tarde desta sexta-feira!

(FI) – Na lanterna da Série A2 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense aposta em um nome de peso para buscar a reação e evitar o rebaixamento no retorno da competição, previsto para agosto. O clube de Votuporanga assinou nesta sexta-feira (17) a contratação do técnico Júlio Sérgio, ex-goleiro do Santos, para dar prosseguimento ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Júnior Rocha.

O ex-técnico do Luverdense deixou o clube após o fim do seu contrato, muito por conta da pandemia, assim como grande parte do elenco. Este, por sinal, será o grande desafio de Júlio Sérgio: montar uma equipe praticamente do zero.

O Votuporanguense ficou apenas com cinco jogadores com contrato, não conseguindo renovar o contrato dos demais. A ideia do clube é trazer boa parte do elenco de volta, mas, junto com Julio Sérgio, definirá os nomes.

MAIS DE JULIO SERGIO!

Júlio iniciou carreira à beira do gramado na Francana em 2015, mas não chegou a dirigir a equipe por problemas financeiros, até receber convite para assumir o Crac. Com equipe formada pela maioria de atletas desconhecidos e folha salarial de R$ 30 mil por mês, time goiano foi a grande sensação na primeira fase.

O clube do interior alcançou classificação com duas rodadas de antecedência e teve a melhor defesa – apenas um gol sofrido em oito jogos -, além de não ter sido derrotado. No geral, em oito confrontos, foram cinco vitórias, três empates e marca de 450 minutos sem ter o sistema defensivo vazado. Apesar de eliminação e boa campanha, time deixou o torneio de cabeça erguida e aplaudido pelos torcedores.

Este trabalho fez com que Julio Sérgio permanecesse para disputa do Goiano. Posteriormente, assumiu o Linense, eliminado nas quartas, a um passo do acesso.

O Elefante fez grande campanha no nacional em 12 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. A queda foi frente o São José-RS – vitória em casa por 1 a 0 e derrota por 2 a 0 em Porto Alegre.

TEM KNOW-HOW

O jovem treinador teve grandes conquistas na carreira como goleiro e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial.

Ele foi bicampeão brasileiro com o Santos, além de defender Botafogo-SP, Sertãozinho, Francana, América-SP, Lecce (ITA) e se destacou na Roma (ITA) durante oito anos, onde faturou o bicampeonato da Copa da Itália.

Após encerrar a carreira, Júlio foi se aperfeiçoar e realizou estágios no Bayern de Munique (ALE), Real Madrid (ESP), Botafogo, Santos, Lazio (ITA) e Roma (ITA), além ser um dos poucos brasileiros a realizar o curso da UEFA – recentemente, concluiu o Curso da Licença A CBF Academy.