Paulinho rompe ligamento do joelho e não deve mais jogar pelo Corinthians em 2023 

Volante se machucou em 24 de maio e, desde então, aguardava diagnóstico para traçar planos; ele será operado nos próximos dias.

O volante Paulinho não deve mais atuar pelo Corinthians em 2023. Foi constatado um rompimento no ligamento do joelho esquerdo do camisa 8, que precisará passar por uma nova cirurgia, e não tem prazo para estar novamente em condições de jogar profissionalmente.

A lesão de ruptura é no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e o procedimento cirúrgico será conduzido pelo Dr. Joaquim Grava nos próximos dias. Paulinho se machucou em partida contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, no último dia 24, pela Conmebol Libertadores.

Trata-se do mesmo joelho já operado no ano passado, também fruto de uma ruptura ligamentar sofrida em maio, que deixou o jogador fora de combate por sete meses.

Aos 34 anos, Paulinho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023 e até então não havia sido procurado para renovar o vínculo, o que será ainda mais complexo agora com a nova lesão. Vale ponderar que o clube é obrigado a dar todo o amparo médico e de recuperação para o jogador.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo pela Libertadores, nesta quarta-feira, às 19h, contra o Independiente del Valle, no Equador.