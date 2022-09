Paula Castelo e o poder do Teatro e das Redes Sociais

Em entrevista a atriz e digital influencer conta um pouco de como transformou as redes sociais em uma fonte de renda.

Colaborou Ally Alexandrino

Quem é Paula Castelo?

Nascida e criada em Votuporanga, Paula Regina Valdambrini, 22 anos, maquiadora, digital influencer e formanda no curso de radialista; apaixonada por moda, arte e comunicação.

Começou sua carreira com 5 anos de idade, com uma peça chamada “Florisbela”, mas com o passar do tempo deixou o teatro de lado e se viu deslumbrada pelo mundo da moda.

“Todas as minhas bonecas era eu quem fazia as roupinhas, criava e gostava muito de desenhar, então peguei muito amor pelo mundo da moda e meu sonho passou a ser estilista; Depois de um tempo perdi minha avó aos 10 anos de idade e eu tive depressão, uma criança com depressão e o teatro voltou ser parte da minha vida e me ajudou muito, me resgatou!”.

O poder do teatro em sua vida?

“Eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia nem falar meu nome direito e depois que eu fiz o teatro melhorou 100%. Eu não sou mais a mesma pessoa, hoje eu ainda sou tímida, mas não tanto quanto eu era dos 10 aos 18, porém, sempre que precisava fazer alguma coisa eu estava ali desinibida, eu precisava apresentar um trabalho, eu tentava, metia a cara e fazia”.

Quando o teatro virou uma prioridade em sua vida?

“Aos 16 anos eu passei a levar o teatro como objetivo de vida, foi onde eu retomei ele, não como um sonho, mas como uma meta pra mim e foi onde eu entrei e fiz NIAC (Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas), participei de várias companhias, fiz meu técnico em teatro em São José do Rio Preto/SP e hoje possuo meu DRT e eu fiz diversas peças, fiz o musical The Cat’s, Geni e o Zepelim, Valsa N°6, Viúva Porém Honesta entre outras e também fiz um curta Chiaroscuro e ele bombou no youtube e eu não imaginava que iria bombar daquele jeito”.

E como as redes sociais entraram nisso?

“Com essa força e essa coragem incessante de ir em busca dos meus sonhos como ser atriz e reconhecida, ser reconhecida profissionalmente, eu me vi obrigada a ter uma rede social engajada porque eu tive muitas dificuldades no meio do caminho, principalmente em castings de elenco e vários trabalhos que apareciam pra mim exigiam uma rede social engajada e número de seguidores e foi onde eu estudei muito a rede social”.

E como as redes se tornaram sua fonte de renda?

“Eu comecei na rede social quando trabalhava em uma loja de cosméticos e nesse meio tempo com o teatro eu descobri a minha habilidade com maquiagem, o que foi uma renda extra por um tempo e eu comecei a dar dicas de maquiagem na minha rede social e com o passar do tempo as coisas foram acontecendo, foi aparecendo pessoas buscando parcerias, pessoas me buscando pra fazer vídeos e tudo mais e eu comecei a investir nessa parte de influencer de rede social, algo que eu nunca imaginei que exerceria como trabalho”.

Já virou sua fonte de renda principal?

“Hoje eu trabalho com rede social já faz 3 ou 4 anos, porém fora do CLT vivendo só disso tem 1 ano e meio, pois até então pra conquistar meu público eu vivia de permuta e hoje não, hoje é minha fonte de renda principal, meu trabalho como digital influencer”.

Como concilia com as outras coisas em sua vida?

“É até bem louco como a vida é cíclica porque com a rede social eu consigo abranger todas as minhas áreas e encontrei um caminho pra falar de moda novamente, moda, fashion e beleza, mas também pego alguns trabalhos como modelo”.

Sobre o suporte na carreira de digital influencer:

“Não é nada fácil eu nunca tive o apoio de casa, sempre tive muito o apoio da minha mãe e hoje meu pai apoia por ver o retorno financeiro, mas busquei me especializar da melhor forma que eu podia, onde meu braço alcançava e já que eu teria que pagar minhas contas sozinha e meus estudos então eu decidi seguir o que eu realmente quero pra minha vida”.

Sobre o meio digital:

“Até hoje como digital influencer não é fácil, tenho poucos seguidores aos olhos de algumas pessoas e o pessoal, marcas acabam não me dando tanto valor, porém, as pessoas que realmente vêem meu trabalho, gostam, vêem o meu alcance, meu resultado e engajamento a história muda. Sinto que aos poucos to conquistando meu espaço e o meu objetivo é alcançar ainda mais e poder de fato chegar onde realmente almejo que é ser reconhecida e conseguir alcançar um grande amor que eu tenho que é por televisão e câmeras, eu amo as câmeras então parece que tudo anda junto na minha vida profissional, até quando parece que eu saí do caminho, mas as coisas estão sempre interligadas e o objetivo final é sempre o mesmo”.