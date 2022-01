Patrulha Ambiental resgata 87 porquinhos-da-índia em Catanduva 

Bichinhos foram encontrados em condições insalubres em um dos quartos de uma residência, que de acordo com a corporação, estava bastante sujo.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva/SP, por meio da Patrulha Ambiental, apreendeu, nesta quinta-feira (13), 87 porquinhos-da-índia. Os animais foram encontrados pela corporação em uma residência no fundo de um bar, no Centro da cidade, após uma denúncia da vereadora e protetora de animais Ivânia Soldati (Republicanos) na última quarta-feira (12).

Segundo a Patrulha, os bichinhos foram encontrados em condições insalubres em um dos quartos da residência, que de acordo com eles, estava bastante sujo. No local, a corporação apurou que os porquinhos-da-índia não eram destinados à venda. De acordo com a equipe, o proprietário da casa teria adotado um casal da espécie, que ao longo dos anos, foi se procriando, o que gerou a situação.

Diante disso, a GCM divulgou o caso nas redes sociais a fim de encontrar interessados em acolher os animais, retornando nesta quinta para capturar os porquinhos-da-índia, que foram encaminhados para a chácara de Junior Ferreira, veterinário da cidade. Segundo a corporação, ele atuará como voluntário na recuperação e no cuidado com os bichinhos, que serão, inclusive, castrados.

Ainda de acordo com a Patrulha, o caso foi encaminhado para a Vigilância Sanitária do município. Nesta sexta-feira (14), a GCM deverá voltar ao local para checar se o espaço ainda segue insalubre e, então, tomar as devidas providências se necessário.

Segundo a parlamentar que denunciou o caso, que é veterinária, os animais resgatados são oriundos do Peru. Ivânia disse à reportagem que chegou até a denúncia após vizinhos do local relatarem que os bichos choravam dia e noite.

“A alimentação estava misturada com fezes e o local estava insalubre, totalmente desfavorável aos cuidados básicos para manter os porquinhos-da-índia como pets”, explicou a protetora.

*Informações/diariodaregiao