Patrick assina com Santos e passa por exames antes de anúncio 

Aos 31 anos, jogador chega para brigar por uma vaga no time titular do Peixe.

Patrick esteve no CT Rei Pelé na tarde da última quinta-feira para complementar os exames médicos e assinar contrato antes de ser anunciado como reforço do Santos. Ainda sem o meia à disposição, o Peixe estreia na Série B neste sábado, às 16h30, contra o Paysandu, na Vila Belmiro.

A tendência é que Patrick comece a treinar com o grupo na próxima semana, quando também deve ser apresentado e então relacionado para os jogos. Na segunda rodada da Série B, o Santos pega o Avaí, na sexta-feira, em Florianópolis.

Patrick precisa ser registrado na CBF ainda nesta sexta-feira para aproveitar a exceção na janela de transferências para jogadores que disputaram estaduais.

O contrato de Patrick será de empréstimo até dezembro, com obrigatoriedade de compra. Depois, serão mais dois anos de vínculo definitivo, até o fim de 2026, conforme acordo feito pelo empresário Marcelo Robalinho. O Santos pagará em 12 parcelas de R$ 430 mil os 80% dos direitos econômicos adquiridos do Atlético-MG, de janeiro a dezembro do ano que vem. O total é de 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões, na cotação atual).

Em boas condições físicas, Patrick deve abrir disputa por uma vaga no meio-campo santista.

O meia é considerado um jogador versátil, com boas possibilidades de atuação no meio-campo, principalmente pelos lados. Pode, numa mudança de esquema de Fábio Carille, atuar ao lado de Giuliano no setor, na frente dos volantes. No São Paulo, chegou a ser usado como segundo atacante.

Também é considerado um jogador importante para cumprir a função tática de marcação, algo valorizado nos times de Carille. Em sua passagem pelo Internacional, um dos pontos fortes do meia era a pressão na saída de bola do adversário. Algo que pode se repetir no Santos.

*Com informações do ge