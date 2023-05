Pato declara amor pelo São Paulo, cita mudanças no clube e diz: “Eu me sinto como aos 18 anos” 

Atacante foi apresentado nesta terça-feira como reforço do Tricolor para a temporada.

O atacante Alexandre Pato declarou diversas vezes todo seu amor ao São Paulo durante a coletiva de apresentação ao clube, nesta terça-feira (30.mai), no CT da Barra Funda. O jogador faz sua terceira passagem pelo Tricolor.

“De tudo o que passei, as provações até agora, e chegar aqui com essa oportunidade… Eu me sinto como aos 18 anos. A parte física, mental, de campo, toda a entrega será feita ao São Paulo. Estou me preparando ao máximo para estar pronto ao ter a oportunidade”, afirmou Pato.

“Sempre existiu o amor, saí de uma situação muito difícil na vida, e ele [São Paulo] me abraça. Lá atrás, em 2014. Deus foi muito bom comigo, colocou no coração deles (dirigentes) que eu poderia dar algo a mais para o São Paulo. Cheguei para fazer uma recuperação, tive discussões com o Rogério muito tempo atrás, e eu ficava perguntando se o Rogério ia me deixar fazer fisio. O Rogério me escreve, o Rui também, e converso com o presidente. Eu fui entregando, não queria pressionar. Cheguei e falei com os dirigentes: “O São Paulo está diferente, a gestão, a parte de fora do futebol, a fisioterapia”, acrescentou o atacante.

Pato se recuperou de uma cirurgia no joelho direito e fez o primeiro treino com o elenco na última segunda-feira. Ele já vinha se tratando no São Paulo desde fevereiro. O retorno aos gramados para um jogo oficial ainda deve levar cerca de duas semanas.

As lesões e passagens por diversos clubes mostram um Pato mais maduro atualmente, aos 33 anos. E ele sabe que somente o amor que tem pelo clube não será o suficiente.

“Vamos dar tempo ao tempo, tenho que respeitar o processo. Hoje foi meu segundo dia. Eles vão me dando feedback, a data não é o principal agora, mas a adaptação”, disse. “Minha volta é de muita responsabilidade. Não adianta ter amor e não cumprir seu papel. Minha dedicação e entrega vai existir.”

Em sua terceira passagem pelo São Paulo, Pato busca seu primeiro título com o clube e já faz planos para esse dia.

“A gente tem planos. Tive duas passagens, quase fui campeão na primeira. Na segunda, o time ganha logo depois que eu saio. O que mais quero é ser campeão. Dorival tem dado estabilidade ao elenco. Se eu trocasse o momento agora e todos os gols que fiz por um título no São Paulo, eu trocaria agora”, comentou.

*Com informações do ge