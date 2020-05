Pastor Valdemiro Santiago vende semente a R$ 1 mil prometendo curar a Covid-19

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor Valdemiro Santiago gravou um vídeo em que vende sementes com a promessa de curar a Covid-19. Na gravação, o pastor fala do suposto benefício de uma planta e pede o “propósito de R$ 1 mil” por ela.

Durante o vídeo, Santiago mostra um suposto exame que comprovaria que uma pessoa teria se curado da doença após utilizar a semente. O pastor não especifica o nome da planta, mas afirma que após plantada os dizeres “sê tu uma bênção” aparecem na planta.

Santiago rebate ainda possíveis críticas ao produto. “Mas isso é enganar? Não, você que está enganado”, diz ele, antes de anunciar o preço das sementes. “Vou fazer o propósito de R$ 1 mil para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$ 1 mil. Outros vão fazer de R$ 500. De acordo com sua semeadeira”, afirma.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não há nenhuma cura ou vacina que proteja ou possa ser utilizada como remédio específico para a Covid-19.