Passaporte da vacinação: como obter certificado que comprova imunização contra Covid

1. O que é o Conecte SUS?

O Conecte SUS é um aplicativo gratuito do Ministério da Saúde. Ele mostra as informações gerais de cada cidadão, como a carteira de vacinação digital e o certificado nacional de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o histórico de cada pessoa, ele pode ainda reunir os resultados de exames laboratoriais de Covid-19, os medicamentos da “Farmácia Popular”, além de registros de doações de sangue e o acompanhamento da posição na fila de transplantes.

Você também encontra no aplicativo o Cartão Nacional de Saúde (CNS), o documento de identificação do usuário do SUS.

Para acessar, é preciso ter uma conta no sistema do governo federal, que pode ser realizada com CPF e um e-mail pelo endereço https://cadastro.acesso.gov.br ou diretamente no aplicativo.

Segundo o Ministério da Saúde, as informações contidas no aplicativo são enviadas por estados e municípios pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). As informações são disponibilizadas em até 72 horas após o envio dos registros para a rede nacional.

Isso vale também para os dados sobre as doses da vacina contra a Covid-19.

4. Minha dose não entrou no sistema, o que eu faço?

O ministério diz que é preciso procurar o local de vacinação, a secretaria estadual ou a municipal de saúde para solicitar o registro. Segundo o ministério, as doses devem constar no sistema em até 10 dias após a data da vacinação. Para mais orientações, o usuário pode acessar o suporte no próprio aplicativo, através do menu “Fale com o Conecte SUS”.

5. O que são o certificado de vacinação e a carteira de vacinação?

O aplicativo permite a emissão de dois tipos diferentes de documentos.

O “Certificado Nacional de Vacinação Covid-19” é específico para a atual campanha de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus.

O documento pode ser exibido diretamente do aplicativo e tem uma opção para a exibição do QR Code e comprovação da validade por meio de um código. O documento consolida as informações sobre as aplicações e comprova que o cidadão tomou as duas doses ou a dose única da Janssen. Ele pode ser emitido também em inglês ou espanhol.

Ele também pode ser emitido em uma versão PDF em formato que possibilita a impressão, por exemplo, em uma folha no tamanho A4.

O documento, que também pode ser baixado pelo site do Conecte SUS, é uma opção para comprovar a conclusão do esquema vacinal em viagens internacionais e, em território nacional, pode ser usado, por exemplo, no Rio de Janeiro.

Além do certificado, o aplicativo e o site também permite a emissão da carteira de vacinação.

“A Carteira de Vacinação Digital permitirá a visualização de todos os imunizantes aplicados no cidadão e que sejam registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). No entanto, a Carteira é preenchida de forma gradativa, possibilitando atualmente a visualização e emissão apenas dos dados da vacinação contra a Covid-19”, segundo o ministério.

Ou seja, no futuro, todas as vacinas aplicadas para as demais doenças estarão registradas nesta carteirinha virtual.