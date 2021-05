Passagem de avião supersônico da FAB pode ter causado tremor na região

Moradores de Catanduva/SP e outras cidades da região relataram que sentiram um forte tremor nesta terça-feira.

Moradores da região de Catanduva/SP relataram terem sentido um forte tremor nesta terça-feira (11). De acordo com o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), mais de 20 relatos somente da cidade de Catanduva foram feitos na plataforma.

Um dos depoimentos foi cadastrado na manhã desta terça por um morador do bairro Parque Vitória VI. Ele contou que o barulho foi muito forte e parecia com uma explosão. “Barulho alto tipo explosão, seguido de tremor. O fato ocorreu duas vezes seguidas, sendo a segunda um pouco mais forte, vizinhos saíram curiosos com o barulho”, disse o relato no sistema da USP.

Outro morador da cidade também disse que a intensidade do tremor chegou a abalar a estrutura da casa. “Houve um barulho alto como se um pneu tivesse estourado. Portas e janelas tremeram, já é a segunda vez no ano que isso acontece”, afirma o morador.

Além de Catanduva, alguns moradores de Ibirá, Potirendaba, Urupês, Novais, Tabapuã, Embaúba e Pindorama também relataram a ocorrência de vibração.

Em fevereiro deste ano, houve muitos relatos do fenômeno no site do Centro de Sismologia na mesma região. Na época, as pessoas ficaram assustadas com o abalo forte parecido com uma explosão.

O sbtinterior.com entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Catanduva. As equipes disseram que não atenderam nenhum acidente envolvendo o suposto tremor. Eles afirmaram ainda que a passagem de um avião supersônico da Força Aérea Brasileira (FAB) pode ter causado o abalo.

Em nota, a FAB confirmou ao SBT Interior que um F-39 E Gripen realizou hoje (11) pela manhã ensaios em voo supersônico a partir do Centro de Ensaios em Voo do Gripen (GFTC, da sigla em inglês) nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto/SP. Realizados em áreas de teste designadas e em grandes altitudes, acima de 5 mil metros, os voos são feitos com coordenação das autoridades aeronáuticas conforme os procedimentos da Força Aérea Brasileira.

“O Gripen vem realizado voos supersônicos desde o final de fevereiro e deve permanecer durante os próximos meses. Voar mais rápido do que a velocidade do som cria uma onda sonora diferente, um estrondo sônico, que pode parecer mais um trovão do que uma aeronave passando. É possível que os moradores da região ouçam esse barulho durante os testes com o novo caça brasileiro. Temos o cuidado de garantir que esses voos supersônicos sejam realizados em áreas de teste designadas, em coordenação com as autoridades aeronáuticas conforme os procedimentos da Força Aérea Brasileira”, explica Sven Larsson, head do Centro de Ensaios em Voo do Gripen, da Saab.

A campanha de ensaios é essencial para testar o desempenho e as funções da nova aeronave, dando continuidade aos procedimentos de certificação e aceitação da aeronave, que chegou ao Brasil em setembro de 2020.

*Com informações do sbtinterior