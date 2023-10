Passageiros morrem em acidente entre ônibus e carro em Riolândia

Colisão frontal ocorreu na manhã deste domingo (15) na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-479). Duas pessoas morreram no local e o motorista do carro foi socorrido com ferimentos graves.

Dois passageiros morreram após o carro em que estavam bater de frente com um ônibus que transportava trabalhadores rurais. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (15) na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-479) em Riolândia.

Conforme a Polícia Rodoviária em Votuporanga, o motorista do carro foi levado em estado grave para uma unidade de saúde da cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado. O motorista e os trabalhadores rurais do ônibus não ficaram feridos. A perícia foi acionada e as causas do acidente vão ser investigadas.