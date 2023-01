Passageiros de ônibus são presos com tijolos de maconha escondidos em malas 

Abordagem ocorreu na Rodovia Marechal Rondon, em Guararapes/SP; homens afirmaram que receberiam R$ 3 mil para transportar droga de Ponta Porã/MS a Goiânia/GO.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu três passageiros de um ônibus, na tarde de quarta-feira (11), após localizar 67 tijolos de maconha escondidos em bagagens, durante abordagem no km 550 da Rodovia Marechal Rondon, em Guararapes/SP.

Segundo a corporação, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou o veículo e ao vistoriar as bagagens de três passageiros, foram encontrados os tijolos de maconha. Uma jovem de 25 anos alegou aos policiais que apenas ganhou uma porção de maconha de um desconhecido, em Ponta Porã/MS, enquanto dois rapazes, de 24 e 29 anos, alegaram que pegaram as drogas em Ponta Porã e levariam para Goiânia/GO por R$ 3 mil.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os três passageiros do ônibus foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.

*Com informações do g1