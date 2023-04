Páscoa: saiba o que abre e o que fecha em Votuporanga  

Além do horário de funcionamento de alguns serviços públicos e comércio, confira a programação da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

O feriado prolongado da Páscoa vai alterar os horários de funcionamento dos serviços públicos de Votuporanga/SP. Segundo a prefeitura, o expediente será suspenso nesta sexta-feira (7.abr) e voltará somente na segunda-feira (10).

Contudo, vale ressaltar que durante todos esses dias serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Comércio

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) informou que as lojas estão abertas neste sábado (8.abr), das 9h às 18h, como mais uma oportunidade de compra.

O mesmo não vale para os supermercados, por exemplo o Santa Cruz Supermercados atende nesta Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa das 7h às 12h30h. Já o Porecatu Supermercados atende nesta sexta-feira das 7h às 19h, e o Proença das 7h30 às 13h.

Serviços da Saev Ambiental

7 de abril (Sexta-feira Santa)

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas: não será realizado; Coleta de lixo normal (orgânico): a diurna será normal e noturna antecipada para às 15h; Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.

8 de abril (Sábado)

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas: realizado normalmente; Coleta de lixo normal (orgânico): realizada normalmente; Coleta seletiva de lixo não será realizada.

9 de abril (Domingo/Páscoa)

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas: não será realizado; Coleta de lixo normal (orgânico) não será realizada; Coleta seletiva de lixo será: não será realizado.

Programação da Semana Santa e Tíduo Pascal

A Missa do Domingo de Ramos, celebrada no último domingo (2), na Catedral Nossa Senhora Aparecida e em todas as paróquias, marcou a abertura da Semana Santa. Considerada uma das datas mais importantes do catolicismo, a celebração lembra os últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo, da morte à ressurreição.

Nesta Sexta-feira Santa

Às 06h – Ofício Divino (recordação da Paixão do Senhor)

Das 07h às 09h – Oração Silenciosa

Às 09h – Ofício Divino Das 10h às 12h – Oração Silenciosa

Às 12h – Ofício Divino Das 13h às 15h – Oração Silenciosa (Ofício divino para todos os grupos, movimentos, pastorais e toda comunidade)

Às 15h – Celebração da Cruz

Às 19h – Via Sacra na Concha Acústica

19h30 – Emoção, cultura e fé! Assim será a encenação produzida pela Catedral e Paróquia São Bento de Votuporanga, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, na Concha Acústica da cidade.

Dia 08/04 – Sábado Santo

Às 19h – Missa Solene da Vigília Pascal. Bênção da Água e Fogo Novo (Círio Pascal) Renovação das promessas do batismo

Dia 09/04 – Domingo da Páscoa – Ressurreição do Senhor