Páscoa: saiba o que abre e o que fecha em Votuporanga  

O horário de funcionamento de serviços públicos e do comércio serão alterados nesta sexta-feira (29).

O feriado prolongado da Páscoa vai alterar os horários de funcionamento dos serviços públicos de Votuporanga/SP. Segundo a Prefeitura, o expediente será suspenso nesta sexta-feira (29.mar) e voltará somente na segunda-feira (1º).

Contudo, vale ressaltar que durante todos esses dias serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Já as agências bancárias não terão expediente presencial nesta sexta-feira, feriado da Paixão, que antecede o domingo de Páscoa. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo também estarão fechados nesta sexta-feira, mas voltam a funcionar normalmente no sábado (30).

Já o comércio em geral estará fechado nesta sexta-feira, porém, o mesmo não vale para os supermercados que atenderão em horários especiais, como por exemplo o Santa Cruz Supermercados das 7h às 12h30; Porecatu 7h às 13h; assim como outras redes que atendem Votuporanga.

Serviços da Saev Ambiental

Para esta sexta-feira, o atendimento é exclusivo pelo 0800-770-1950, das 7h às 19h; além do plantão 24h; já o atendimento presencial (Rua Pernambuco) estará fechado.

Bosque Municipal: das 7h às 19h;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Norte, Oeste e Sul: das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas não será realizado;

Coleta de lixo regular será realizada normalmente;

Coleta seletiva será realizada normalmente.

No sábado (30), o atendimento é exclusivo pelo 0800-770-1950, das 7h às 19h; além do plantão 24h; e o atendimento presencial (Rua Pernambuco) também estará fechado.

Bosque Municipal: das 7h às 19h;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas será realizado normalmente;

Coleta de lixo regular será realizada normalmente;

Coleta seletiva não será realizada.

No domingo (31), o atendimento será feito exclusivamente pelo 0800-770-1950, das 7h às 19h; além do plantão 24h; e o atendimento presencial (Rua Pernambuco) também estará fechado.