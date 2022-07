Partido Novo confirma Vinícius Poit como candidato ao governo de SP 

Anúncio foi feito na convenção virtual do partido, evento exclusivo para afiliados, nesta quarta-feira (20). A guarda municipal aposentada Doris Alves será a vice.

O Partido Novo confirmou nesta quarta-feira (20.jul) o deputado federal Vinícius Poit como candidato ao governo do estado de São Paulo nas eleições de outubro.

A guarda municipal aposentada Doris Alves será a vice da chapa. Na convenção, também ficou decidido que o partido não fará coligações no estado. O anúncio foi feito em um evento exclusivo para afiliados.

O deputado estadual Ricardo Luis Mellão (Novo) irá concorrer ao Senado.

O partido irá concorrer nas eleições com 66 candidatos a deputados federais e 61 como deputados estaduais.

Poit nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e está no primeiro mandato como deputado federal. Foi eleito em 2018 com 207.118 votos.

Ele é empreendedor, formado em administração de empresas, tem 35 anos e foi escolhido candidato depois de passar por um processo seletivo do partido.