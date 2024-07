Partido da Mulher Brasileira nasce em Votuporanga 

Legenda que já está ativa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é presidida no município pela advogada Paula Ribeiro. Partido fechou questão em apoio a pré-candidatura de Hery Kattwinkel à prefeito.

A jovem advogada Paula Ribeiro assumiu na última terça-feira (25.jun) a presidência do Partido da Mulher Brasileira (PMB), em Votuporanga/SP, comprometendo-se em garantir maior participação feminina nas eleições municipais. A sigla é a 35ª registrada no Brasil.

Embora não tenha candidatos a vereador nas eleições de outubro, o partido que já se encontra vigente no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já antecipou que estará apoiando a pré-candidatura de Hery Kattwinkel nas eleições majoritárias da cidade, “pois acredita ser a única solução para os problemas enfrentados pela população mais carente e de vulnerabilidade”, afirmou.

A advogada, formada pela Unifev, tem 29 anos, e trabalhou em renomados escritórios locais. De origem humilde, cresceu no bairro Matarazzo, filha dos comerciantes Olésia Alves Pimenta e José Salvador Ribeiro, estudou no Esmeralda no ensino primário, e na escola Maria Nívea no ensino médio. Por ter conhecimento das necessidades da população escolheu como tema de monografia – Avaliação do Impacto do Uso de Drogas: Uma Ação Restaurativa – para que houvesse a união de seu conhecimento jurídico e social, para desenvolvimento e apoio de trabalhos sociais nos bairros da cidade.

Ainda em sua trajetória, Paula Ribeiro já realizou trabalho educacional e social com o Pastor Dagoberto da Igreja Quebrando Correntes, no bairro Estação, também Bom Samaritano, sob presidência do Jean, e Pastor João Marcos e Pastora Maria das Dores.

Recentemente, ela passou a estudar Programação Neurolinguística no Instituto Você, em São José do Rio Preto/SP, se capacitando com ferramentas de desenvolvimento humano, buscando o bem-estar de seus clientes na advocacia humanizada.

Agora, como presidente do PMB, Paula arregimenta o apoio de mulheres de toda a cidade para realizar um trabalho de combatente a violência doméstica, e em busca de igualdade social e econômica das mulheres no mercado de trabalho, levando empoderamento e acolhimento as famílias votuporanguenses.