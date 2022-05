“Parque das Artes” terá exposição de carros antigos neste fim de semana

Evento ocorrerá no sábado e domingo a partir das 16h no Parque da Cultura; haverá também food truck e feiras artesanais.

No próximo sábado (7.mai) e domingo (8), a Secretaria da Cultura e Turismo realizará a segunda edição do “Parque das Artes” e, entre as atrações que o público poderá conferir a partir das 16h no Parque da Cultura, haverá uma novidade, voltada principalmente aos colecionadores de automóveis, que é uma exposição de carros antigos.

O evento, que promete atrair o público geral e também os amantes do antigomobilismo, contempla histórias e vivências do passado através dos mais variados modelos veiculares que marcaram gerações, tornando-os verdadeiras relíquias sobre duas, quatro ou mais rodas.

O espaço criado e dedicado a apresentações e exposições das mais variadas manifestações artístico-culturais em um só ambiente, também contará com os trailers dos food trucks, feiras artesanais e gastronômicas e atrações musicais, além de brinquedos infláveis para as crianças.

Nos dois dias do evento, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” e o Museu “Edward Coruripe Costa” permanecerão abertos à população até às 20h.