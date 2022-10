Parque das Artes neste sábado e domingo começa a partir das 15h 

Programação foi planejada pensando nas crianças com diversas atrações gratuitas espalhadas pelo Parque da Cultura e Centro de Cultura e Turismo.

Neste final de semana será realizada mais uma edição do Parque das Artes, no Parque da Cultura, a partir das 15h do sábado e do domingo. Para esta edição, a programação foi planejada pensando nas crianças com diversas atrações gratuitas espalhadas pelo espaço.

Para as crianças que gostam de atividades circenses, haverá oficina de malabares, com o artista Álvaro Rovares, nas dependências da Biblioteca, com limite de 20 vagas. Pais e filhos podem participar da oficina gratuita que será no sábado, das 15h às 16h30. O projeto é realizado pelo programa Bolsa Cultura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.

Seguindo o mesmo tema, o espetáculo teatral “O Circo – 10 anos!”, da Cia. Entre Aspas, também promete muita risada e alegria para quem escolher o Parque das Artes como opção de passeio no fim de semana. A apresentação será realizada nos dois dias, às 18h, no auditório externo do Centro de Cultura e Turismo, e também conta com incentivo do programa Bolsa Cultura.

Artistas locais também compõem a grade musical nas noites do Parque das Artes. No sábado, a partir das 19h, o grupo Beatsong se apresenta com muito pop rock dos anos 80 e 90, clássicos nacionais e internacionais. No domingo, também a partir das 19h, Laura Moon e os Lunáticos também levam o melhor do repertório rock e, em seguida, às 20h, a Banda Musical Zequinha de Abreu encerra a edição do Parque com muita MPB.

Importante ressaltar que na área externa do Parque, haverá inúmeras opções de gastronomia com o Food Parque; e, na parte interna do Centro de Cultura e Turismo, a Feira do Artesanato, com participação de artesãos com exposição e comercialização de seus trabalhos e alimentos produzidos artesanalmente.