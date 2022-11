Parque das Artes neste fim de semana terá música, teatro, artesanato e gastronomia 

Show gospel no sábado, atração do Circuito SP, Banda Zequinha de Abreu e cantor Rafael Ribeiro integram as atrações desta edição.

O Parque da Cultura terá outro fim de semana de muitas atrações para as famílias em mais uma edição do Parque das Artes, neste sábado (12.nov) e domingo (13), a partir das 15h.

Além da tradicional Feira de Artesanato que já virou tradição, os food trucks também integram o evento, no entanto, nesta edição, os veículos ficarão no interior do Parque, assim como ocorreu durante o Encontro de Carros Antigos, no último fim de semana. “Tivemos muitos elogios e percebemos que as famílias gostaram dos food trucks dentro do Parque. Vamos fazer um teste durante o Parque das Artes e ver se o público aprova”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Dentro da programação cultural desta edição do Parque das Artes, que completa um ano de realização, haverá show gospel no sábado, às 19h30, com a Banda Plenitude da Aliança.

No domingo, às 17h, o espetáculo-cortejo “Virado à Paulista”, do Grupo Cênica, tomará os espaços do Parque da Cultura em uma homenagem ao samba paulista, seus compositores, compositoras e intérpretes. A apresentação integra o programa Circuito SP que Votuporanga foi contemplada por meio de parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e gerido pela organização social Amigos da Arte.

Entre as atrações musicais do domingo estarão o cantor Rafael Ribeiro e a Banda Musical Zequinha de Abreu. “Assim como fazemos em todos os nossos eventos, as atrações são sempre programadas para todos os gostos. Esperamos, mais uma vez, que o público prestigie”, finalizou Janaina.