Parque das Artes: música, artesanato e gastronomia são atrações neste final de semana 

Além da tradicional feira de artesanato, atrações musicais diversas fazem parte do cronograma de mais uma edição.

O final de semana será de muitas atrações para toda a família no Parque da Cultura, neste sábado (11.fev) e domingo (12), a partir das 15h, em mais uma edição do Parque das Artes, com edição especial de carnaval. Além da tradicional Feira de Artesanato, os food trucks também integram o evento.

Vários shows musicais prometem agitar a programação. No sábado, a partir das 18h, o público prestigiará a cantora Luciana Vesqui, que apresenta seu repertório na área do Food Parque. Já no domingo, a partir das 17h, no auditório externo do Centro de Cultura e Turismo, onde ocorre a Feira de Artesanato, o público confere a apresentação do músico Gui Almeida. Na área externa, no domingo, a animação fica por conta de Emerson Show, a partir das 18h, em seguida, a tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu.

“Assim como fazemos em todos os nossos eventos, as atrações são sempre pensadas para todos os gostos, para que a cada edição o número de visitantes seja maior. Esperamos mais uma vez que o público prestigie”, apontou Janaina Silva, secretária da Cultura e Turismo.