Parque das Artes: fim de semana com uma edição repleta de atividades culturais 

Atrações serão no sábado e domingo a partir das 15h no Parque da Cultura com artesanato, cinema, gastronomia, atrações musicais e muito mais.

Já anota aí na agenda a programação para o fim de semana. Isso porque neste sábado (21.out) e domingo (22), o Parque da Cultura será palco de mais uma edição do tradicional Parque das Artes.

Feira de artesanato, cinema, cultura, diversão, gastronomia (Food Parque), lazer e apresentações musicais para toda a família, com início no sábado, a partir das 15h. Um dos destaques desta edição é a exposição “Mulheres de Flores e Aço”, montada no Museu, que retrata a luta de mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam o câncer de mama.

Às 19h, no palco externo, a animação fica por conta do cantor Rafael Ribeiro. Já no domingo, a partir das 18h, a animação fica por conta da Banda Musical Zequinha de Abreu, em seguida, às 19h, quem comanda o agito é a dupla Cleber & Jane.

“O Parque da Cultura tem sido palco de grandes eventos para os mais diversificados públicos e os votuporanguenses e visitantes sempre tem prestigiado nossas ações, fica aqui o convite para que todas as famílias venham participar com a gente nesta edição que foi preparada com muita dedicação,” disse a secretaria da Cultura e Turismo, Janaina Silva.