Parque das Artes entra no clima do Natal neste final de semana 

Edição de dezembro contará com a presença do Papai Noel junto à Feira do Artesanato que fica na área interna do Centro de Cultura e Turismo.

A programação do Parque das Artes neste final de semana está em clima natalino. No sábado (10.dez) e domingo (11), a partir das 15h, haverá muita música, artesanato e gastronomia no Parque da Cultura que também receberá a presença do Papai Noel junto à Feira do Artesanato que fica na área interna do Centro de Cultura e Turismo.

Dentro da programação cultural desta edição do Parque das Artes, haverá shows musicais com Anisinho Martin, Luciana Vesqui e a Banda Zequinha de Abreu, que se apresenta no domingo, às 20h.

Uma oficina de Blues, promovida através do Bolsa Cultura, também será realizada gratuitamente no domingo (11), às 16h30. Com Marcos Campello e Lucas Rocha, a oficina tem como foco, apresentar princípios básicos de harmonia e improvisação no blues, e, por outro lado, novas propostas e usos deste estilo em contextos variados como a canção pop, o jazz e a improvisação livre.

O objetivo é discutir e propor exercícios e aplicações que levem os participantes a expandirem seus conhecimentos teóricos e práticos em direções diversas para que experimentem e encontrem caminhos mais pessoais dentro deste vasto universo. A oficina é aberta a todo público interessado no assunto.

“Teremos também os food trucks com opções de gastronomia diversificada, para todos os gostos. Sendo assim, todos estão convidados para passar mais um fim de semana no nosso Parque, com muita diversão”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.