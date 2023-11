Parque da Cultura será palco de diversas atividades culturais e inclusivas neste fim de semana 

Atrações serão no sábado e domingo a partir das 15h com artesanato, cinema, gastronomia, atrações musicais, conscientização e muito mais.

O Parque das Artes de novembro está repleto de atividades culturais, por meio de ações de conscientização à diversidade e políticas de inclusão racial. A edição também contará com a abertura da 23ª Semana da Música de Votuporanga, a Semana da Consciência Negra e também a Parada da Diversidade de Votuporanga, além da tradicional feira de artesanato, exibição de cinema e gastronomia (Food Parque), proporcionando lazer e diversão para toda a família, com início no sábado, a partir das 15h.

23ª Semana da Música

Neste sábado (18.nov), das 15h às 16h30, no auditório externo do Parque da Cultura, terá Oficina de Percussão (nível iniciante), oferecida por Daniel Rodrigues da Escola Municipal de Artes, para crianças a partir dos oito anos com ou sem nenhum conhecimento sobre Leitura Rítmica e Percussão Popular.

Em seguida, das 16h30 às 18h, no mesmo espaço, Daniel ministrará a Oficina de Percussão (nível intermediário/avançado), para crianças a partir dos 10 anos, que dominem a Leitura Rítmica dentro do Nível Proposto e toquem Percussão Popular ou Bateria.

Às 19h, no palco externo do Parque da Cultura a apresentação musical fica por conta da banda OLD 3 Rock Band, que leva ao público grandes clássicos do rock e do pop nacional e internacional.

Para encerrar a noite da Semana da Música, a partir das 20h, na Concha Acústica, terá a apresentação musical Duetos com os cantores, Douglas Gualberto e Maira Gualberto, com duetos de canções cuja temática giram em torno do amor, amizade, paz e esperança. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2023, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

No domingo (19), às 18h, quem sobe ao palco externo do Parque da Cultura é a tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu. A programação da Semana da Música segue até a próxima quinta-feira (23) e para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9670.

Semana da Consciência Negra

Em celebração à Semana da Consciência Negra, neste sábado (18), às 15h, terá a abertura da exposição itinerante ‘Herança Viva: Raízes Africanas na Cultura Brasileira’, que ficará exposta no Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” até o dia 23 de novembro. O trabalho é uma homenagem às influências africanas que moldaram a identidade cultural do Brasil.

Às 15h30, no Cinema Cultural, será exibido o Filme: L.O.L. Surprise, com classificação livre. As irmãs Queen Bee e Royal Bee contam com a ajuda das amigas e estão prontas para arrasar nessa aventura mágica e especial, sua estreia no cinema.

Já na Sala de Oficinas, às 16h, o público poderá conferir a Oficina Boneca Abayomi, dirigida por Fathi. As bonecas Abayomi ficaram conhecidas como símbolo de resistência. Sem costura alguma (apenas nós ou tranças), as bonecas não possuem demarcação de olho, nariz nem boca, isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas.

Das 17h às 19h, no estacionamento do Parque da Cultura o professor Igor realizará apresentações de Maculelê. O Maculelê celebra a força, a resistência e a unidade da comunidade e personifica a tradição e a história do povo brasileiro, destacando a herança da diáspora africana.

Às 17h30, no Cinema Cultural, será exibido o filme: Felicidade Por Um Fio, com faixa indicativa a partir dos 14 anos. Uma publicitária perfeccionista com problemas na vida amorosa embarca em uma jornada de autoconhecimento que começa no seu visual radicalmente novo.

No domingo (19), das 8h ao 12h, a Exposição itinerante ‘Herança Viva: Raízes Africanas na Cultura Brasileira’ será exposta na Câmara Municipal, seguindo no local até o dia 8 de dezembro. Na ocasião, para debater o tema “Sexualidade, Educação e Gênero: Desafios e Discussões”, estará presente Raphaella Freitas Petkovic. Ela é psicoterapeuta e sexóloga, professora universitária e de ensino técnico, mestre e doutoranda na área de comunicação e gênero. Também é especialista em autismo, psiquiatria, sexualidade e saúde LGBTQIA+. Foi aluna especial do doutorado em Psiquiatria da FMUSP, além de ser consultora de assuntos para a diversidade, com livros e artigos publicados na área.

Outro tema que será debatido durante a manhã é: “A urgência em políticas públicas para uma educação antirracista” é Claudionora Elis Tobias. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Unilago (2008), especialista em direito do consumidor, previdência e criminal. É membro da Comissão da Mulher Advogada da Seccional de São Paulo (2018 a 2020), vice-coordenadora da Comissão da Criança e Adolescente da OAB de São José do Rio Preto (gestão 2020/2022) e membro da Comissão da Equidade e Igualdade Racial da OAB de Rio Preto na gestão de 2022/2024.

Às 15h30, no Cinema Cultural, do Parque da Cultura, será exibido o filme: Rosa e Momo, com faixa indicativa a partir dos 14 anos. A trama conta a história de uma sobrevivente do Holocausto cria um vínculo com um jovem do Senegal que tentou roubá-la.

Às 16h, no estacionamento do Parque da Cultura o Grupo Mucambo realizará a Oficina de Maracatu Baques e toadas, projeto que estuda maracatu de baque virado e de outros ritmos da cultura popular como o coco, a ciranda e boi. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2023, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Na Sala de Oficinas, às 17h, será realizada uma oficina de jogos africanos, ministrada por Fathi. O Shisima é um antigo jogo bastante praticado no Quênia, seu país de origem e foi criado a partir da observação das pulgas d’água sobre a superfície das lagoas. Na língua tiriki, povo inventor do jogo, “shisima” significa “extensão de água”.

No mesmo horário, simultaneamente, no estacionamento do Parque da Cultura, será realizada a apresentação do Grupo de Capoeira do Mestre Louzado. A capoeira é uma forma de expressão cultural brasileira que combina elementos de luta, dança, acrobacias e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de africanos escravizados, têm suas raízes históricas na resistência à opressão e na preservação da cultura.

Às 17h30, no Cinema Cultural, haverá exibição do filme: Identidade, com faixa indicativa a partir dos 16 anos.

A Semana da Consciência Negra é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Direitos Humanos e Cultura e Turismo e conta com o apoio das Secretaria Municipais da Educação e Esportes e Lazer, além da Câmara Municipal, Conselho Municipal da Comunidade Negra e Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Parada da Diversidade

Ainda sobre as celebrações do domingo (19), será realizada mais uma edição da Parada da Diversidade de Votuporanga, a partir das 15h, no Parque da Cultura, com o intuito de celebrar a diversidade e o amor que não conhece fronteiras. O evento também trará um cunho social, contando com a doação de um litro de leite para as instituições sociais. Uma tarde com muitos shows, performances e muito orgulho LGBTQIA+.