Paróquia Senhor Bom Jesus: terço mariano e alimentos para Santa Casa

Domingo foi de muita emoção e fé, com orações e arrecadação de mantimentos para o Hospital.

A pandemia do Coronavírus mudou muita coisa em um ano. Trouxe o isolamento, novas medidas de proteção. Alterou rotinas e, principalmente, ressignificou muitos conceitos. Aprendemos que somente juntos conseguiremos vencer. E, principalmente, que a fé é que mantém nossa esperança de um amanhã melhor.

Neste domingo (14/3), a Santa Casa de Votuporanga sentiu todo apoio da população, como um abraço nos profissionais. Os servos do grupo de Oração da paróquia Senhor Bom Jesus, com as bênçãos do padre Márcio Tadeu e o apoio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança promoveram um terço mariano no formato drive-thru. Emocionante!

Outros movimentos das Igrejas Católicas do município também aderiram, dando ainda mais força ao evento. Cada família, dentro do seu carro, rezou o terço em intenção pelo fim da pandemia, pelos profissionais da Santa Casa e também pelos que lutam para vencer a COVID-19.

De acordo com a organização, aproximadamente 500 veículos participaram da iniciativa. “A ideia surgiu durante um momento de adoração, quando sentimos no nosso coração de que Maria gostaria de ir até à Santa Casa para rezarmos o terço. Houve uma confirmação do nosso desejo. Por conta da pandemia, resolvemos fazer no carro mesmo”, contou Elaine Medalha, coordenadora do grupo de oração.

Elaine ressaltou que a inspiração veio do Espírito Santo. “Acreditamos que a oração sempre vem seguida de uma ação, como a origem do próprio nome. Queríamos rezar e fazer algo concreto, como arrecadação de alimentos”, complementou.

Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Foram 700 quilos de mantimentos, que irão beneficiar os assistidos.

Outro momento especial, foi um terço preparado com bexigas, que foi lançado ao céu. “Somos pessoas dispostas a servir a Deus. E acreditamos que tudo que é para Deus tem que ser o mais bonito e bem feito”, destacou.

A iniciativa agradou a todos. “Isso nos dá tanta força. Tenho orgulho e amo essa Santa Casa”, afirmou o médico Dr. Matheus Braga.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a ação. “Ficamos emocionados e gratos com mais esse gesto que vem da comunidade. Ações como esta nos dá força para continuar. Obrigado a todos que participaram e pelos alimentos doados. Aproveito para pedir a todos o uso de máscara, que respeitem o distanciamento social e higienizem sempre as mãos”, finalizou.