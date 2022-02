Paredão do CAV, goleiro Talles ‘estuda’ o Barretos  

O Votuporanguense, assim como o dono das aparições salvadoras dentro de campo, se prepara para receber o Touro do Vale, neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo às 10h neste domingo (6.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o Barretos, em partida válida pela terceira rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

O Votuporanguense vem de empate na estreia sem gols, fora de casa, e de vitória por 3 a 0 diante da Matonense na última rodada, na Arena. Com isso, até o momento, o CAV está na segunda posição da tabela embolada, com 4 pontos somados e 66,7% de aproveitamento.

Parte desse bom início de competição do clube tem nome e atende por Talles, o goleiro. O jovem arqueiro assumiu de vez as traves da Pantera Alvinegra que outrora já foram defendidas por Cairo, Thiago Moraes, Rafael Gatti, Edson Kölln, Bruno Pianissolla e outros grandes nomes, porém, andavam meio inseguras, até sua chegada.

Após um começo de temporada com cirúrgicas intervenções dentro de campo, Talles contou ao Diário como está a preparação para o duelo diante do Touro do Vale. “Expectativa é a melhor possível, estamos vindo de uma vitória importante e muito difícil, o Barretos é uma equipe muito perigosa, estamos estudando para neutralizar os pontos positivos e explorar os negativos”, explicou.

Talles contou as razões por trás das boas aparições e celebrou o início de temporada. “Estou muito feliz com esse início de campeonato, muito importante passar jogos sem tomar gol. E essas boas aparições tem a ver com a grande preparação que tivemos, todos os outros goleiros juntos com nosso treinador de goleiro Murillo Gama. Agora é continuar nessa crescente com os pés no chão e focado no nosso objetivo, jogo a jogo”, concluiu.

O treinador Thiago Oliveira que não terá desfalques no elenco também falou após o treino desta sexta (4.fev), e esperando um jogo difícil diante do Barretos, aproveitou para convidar a torcida. “Tem [o Barretos] um time forte fisicamente, principalmente os dois zagueiros e os dois volantes. Um ataque de muita velocidade, Medina é um jogador experiente já costumado com a divisão, Edison Pio, também um meia de qualidade. É um time que temos que tomar muito cuidado, mas a gente tem nossa maneira de jogar, nossa metodologia de jogo e vamos tentar colocar em prática com o apoio do torcedor que vai ser fundamental”, concluiu o comandante alvinegro.

O CAV vai praticar o valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. Inicialmente as vendas serão online no site www.guicheweb.com.br

Para entrar no estádio as pessoas terão de usar a máscara facial e apresentar um desses documentos abaixo: