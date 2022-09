‘Parece, mas não é’: Procon-SP notifica 11 empresas por embalagens que não são claras

O Procon-SP notificou nesta quarta-feira (21.set) 11 fabricantes de alimentos a prestarem esclarecimentos sobre a oferta de produtos similares a outros tradicionais, já conhecidos do consumidor.

O órgão chama a atenção que as embalagens dos novos produtos muitas vezes são parecidas com a dos itens convencionais, “que podem induzir o consumidor ao erro”.

As empresas terão que prestar esclarecimentos sobre as características dos produtos que colocam no mercado e suas respectivas apresentações ao público consumidor.