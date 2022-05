Parceria entre Prefeitura e Sest Senat viabiliza cursos gratuitos 

Curso de Operador de Empilhadeira começa em junho, cujas inscrições já estão abertas; aluno receberá bolsa auxílio de R$ 210,00.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, recebeu em seu gabinete o diretor da unidade local do Sest Senat, Alan Giuseppe Cunha, a fim de formalizarem a parceria oportunizada pela plataforma do programa Via Rápida, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que oferecerá cursos gratuitos na região de Votuporanga, com total apoio da Prefeitura.

Os cursos do Via Rápida são presenciais e oferecem bolsa auxílio no valor de R$ 210,00. Os interessados já podem consultar o primeiro curso disponibilizado, de Operador de Empilhadeira. “Em breve, outros cursos voltados para a área administrativa também serão oferecidos”, afirmou o secretário. A inscrição pode ser feita no site www.cursosviarapida.sp.gov.br e aqueles que forem selecionados receberão uma convocação no e-mail registrado.

No curso de Operador de Empilhadeira, os alunos terão formação especializada para conduzir as empilhadeiras com segurança, atendendo à legislação vigente, com aperfeiçoamento das manobras críticas e as técnicas de carga e descarga. O início das aulas está previsto a partir do mês de junho, em formato presencial, na Unidade do Sest Senat de Votuporanga, com duração entre 60h e 76h e material didático incluído.

Os requisitos são: Ensino Fundamental I completo, ser maior de 18 anos, sendo recomendável possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, de acordo com o disposto no art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); além de cópias da CNH ou RG e CPF.