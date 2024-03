Parceria entre Fundo Social, Direitos Humanos e SENAC leva conhecimento para as entidades de Votuporanga

Auxiliar na elaboração de projetos para o terceiro setor foi tema de workshop gratuito realizado nesta segunda-feira (25).

O Fundo Social e a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realizaram, na tarde desta segunda-feira (25.mar), um workshop com as entidades socioassistenciais de Votuporanga. O objetivo foi oferecer uma tarde de conhecimentos sobre elaboração de projetos para o terceiro setor.

A capacitação foi ofertada gratuitamente pelo SENAC Votuporanga. A diretora da unidade, Eliane Godói, disse que o workshop teve como proposta trabalhar os pontos essenciais na elaboração de projetos que permitam às entidades pleitear recursos nas esferas municipal e estadual, além da federal.

“Sabemos da importância de se colocar muito bem escrito e estruturado no papel os projetos que as entidades desejam desenvolver. Prestar este serviço é enriquecedor, pois estamos compartilhando conhecimento e os mais beneficiados serão o público atendido”.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a capacitação para as entidades surgiu em um bate-papo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. “A ideia foi criando forma e pensamos de imediato no SENAC ofertar este curso. Hoje, se torna realidade e é maravilhoso ver um auditório lotado de profissionais buscando aprender e esclarecer dúvidas”, falou.

A primeira-dama Rose Seba esteve no workshop representando o prefeito Jorge Seba, que está em viagem a São Paulo. Durante sua fala, Rose destacou a importância do terceiro setor. “Esta tarde de aprendizado é para ampliar o conhecimento e orientar todos vocês no que precisarem. Contem sempre com nosso apoio, pois reconhecemos a importância das entidades socioassistenciais que tanto auxiliam e socorrem nossa população”.