Paratleta votuporanguense vence seletiva estadual de natação

Kevin Eduardo Simões Milani de Paula venceu as provas de 50m e 100m nado livre e 100m nado costas, classe S6, disputadas no Complexo Aquático Antonio Macca, em Presidente Prudente/SP.

O nadador Kevin Eduardo Simões Milani de Paula, da Escola Enny Tereza Longo Fraccaro, na zona norte de Votuporanga/SP, venceu as três provas de natação que disputou nesta quinta-feira (9) a fase estadual da Seletiva Paralímpica dos JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), disputada no Complexo Aquático Antonio Macca, em Presidente Prudente/SP.

O atleta foi acompanhado por seu professor de Educação Física, Marcio Fukuyama, docente da Escola Enny, e mostrou-se muito satisfeito com os resultados alcançados pelo Kevin, uma vez que esta seletiva vai classificar os melhores resultados para os Jogos Escolares Brasileiros, que serão disputados em São Paulo/SP, de 25 a 29 de novembro, no Centro Paralímpico Brasileiro, além de buscar uma indicação para o programa “Bolsa Talento Esportivo”.

Kevin treina há 5 anos na equipe do Centro de Formação Esportiva da Prefeitura Municipal/AVONAT (Associação Votuporanguense de Natação), tendo conquistado medalhas nos importantes campeonatos tais como Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, Campeonato Paulista de Natação Paralímpica e JEESP Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Treinando diariamente com a equipe dos Professores Alan Coutinho, Danilo Ribeiro, Fernando Guimarães, coordenados pelo Prof. Xaninho.

O atleta venceu as provas de 50m nado livre, 100m nado livre e 100m nado costas, classe S6.

No dia 18 de setembro o nadador participa do Torneio Regional da 4ª região da FAP novamente em Presidente Prudente, juntamente com outros 35 atletas da equipe do Centro de Formação de Natação/AVONAT, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Votuporanga.