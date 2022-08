Paraguaio é preso ao ser flagrado com maconha e skunk dentro de carro em rodovia 

Foram localizados 323 tijolos de maconha e 28 pacotes de skunk; motorista paraguaio de 26 anos foi encaminhado à delegacia em Penápolis/SP e permaneceu à disposição da Justiça.

Mais de 300 tijolos de maconha foram encontrados com um motorista paraguaio durante a abordagem a um carro na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis/SP, na manhã desta quarta-feira (24.ago).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou e fez a vistoria no veículo depois que o motorista de 26 anos apresentou comportamento suspeito.

No total, foram localizados 323 tijolos de maconha e 28 pacotes de skunk dentro do carro, ainda de acordo com a polícia.

O motorista paraguaio, morador de Medianeira/PR, afirmou que receberia R$ 5 mil para transportar as drogas de Foz do Iguaçu/PR a São José do Rio Preto/SP.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. As drogas foram apreendidas.

*Com informações do g1