Parada de Diversidade de Votuporanga ocorre em novembro 

Evento que deve ocorrer na Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura, acontece no domingo (19), a partir das 15h, oferecendo ampla variedade de atividades, música e serviços públicos.

A Parada da Diversidade de Votuporanga ocorre em 19 de novembro, a partir das 15h, porém, os detalhes começaram a ser definidos na primeira reunião técnica, realizada nesta segunda-feira (4.set). Evento terá o retorno do tradicional Trio Elétrico e arrecadará leite em uma ação solidária em prol do Fundo Social de Solidariedade do município.

O encontro reuniu: Tom Shake, presidente da Ong Liberdade de Amar, Tom Ramos, Nathan, Ryan, Rose Seba, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Emerson Pereira, secretário municipal dos Direitos Humanos, Janaina Silva, secretária de Cultura e Turismo, além do representante da Secretaria Municipal de Trânsito, da Secretaria Municipal de Saúde e dos ativistas sociais Marcos Rodrigo, Beto Ferraz.

Ao Diário, Tom Skake explicou que o evento deve ser realizado novamente dentro da cidade, diferente do último ano, quando foi realizado no Centro de Eventos Helder Galera – local que passa por obras no momento.

“A volta do evento para dentro da cidade deve aumentar a visibilidade e o acesso das pessoas. Ainda não cravamos o local, essa decisão deve ser tomada na segunda reunião, no dia 11, mas, ao que tudo indica, deve acontecer na Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura”, detalhou Tom.

O presidente da Liberdade de Amar, salientou ainda que o evento disponibilizará ao público acesso a serviços públicos, oferecidos em tendas das secretarias de Direitos Humanos, Saúde, Assistência Social, além das entidades.

“O evento será completo, terá a volta do Trio Elétrico, tendas para agendamentos de teste rápido, doação de sangue, também uma oportunidade solidária com uma tenda para arrecadação de leite. Teremos apresentação de companhias de dança, performance, e também estamos definindo as regras para o Concurso Miss LGBTQIA.”

“E é importante destacar que todos estão convidados. O objetivo do evento é trabalhar a visibilidade e oferecer serviços para a população LGBTQIA de Votuporanga e de toda a região”, emendou Tom.

Votuporanga aparece no edital do + Orgulho SP que é um programa que fomenta ações afirmativas que promovem visibilidade para a população LGBTI+ no Estado de São Paulo e contribuem para a promoção de uma cultura de respeito pela diversidade.

O sólido projeto votuporanguense se destacou no programa que visava selecionar até 30 projetos de Paradas do Orgulho LGBTI+, a serem realizadas em todo o Estado de São Paulo, com exceção da capital, para participar do +Orgulho SP.