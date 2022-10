Parada da Diversidade de Votuporanga ocorre no próximo dia 23 

Evento com entrada gratuita ocorre no Centro de Eventos Helder Galera.

Com o objetivo de reivindicar respeito e celebrar direitos da comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual e mais), Votuporanga/SP sediará no domingo, dia 23 de outubro, a partir das 15h, mais uma edição da Parada da Diversidade.

Nesta edição o evento foi transferido do Parque da Cultura para o Centro de Eventos Helder Galera, com entrada gratuita, podendo ser doado 1 litro de leite; já para o uso do estacionamento de veículos do local será ‘cobrado’ 2 litros de leite. As doações serão revertidas para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

Realizado pela ONG Liberdade de Amar, o evento, segundo os organizadores, tem como objetivo proporcionar inclusão social e trazer o respeito, equidade e melhoria da qualidade de vida das pessoas LGBTQIA+. “Neste ano temos um novo formato e vamos trabalhar no Centro de Eventos Helder Galera, várias reformulações estruturais, como espaço para receber tendas de políticas públicas, comércio temático e área de alimentação. Então, esperamos receber entre 3 e 4 mil pessoas. Contamos não só com a população LGBTQIA+, mas com pessoas heterossexuais para juntos construímos uma cidade melhor”, disse Tom Shake, ativista pelos direitos humanos e um dos organizadores da Parada da Diversidade.

Para esta edição estão programadas apresentações de danças, artistas performáticos e vocais, DJs, dentre outras atrações. São esperadas ainda excursões de cidades vizinhas como Fernandópolis, Riolândia, Cardoso, dentre outras.

O evento conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria de Direitos Humanos.