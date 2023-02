Para fugir da zona de rebaixamento, CAV enfrenta o União Suzano  

Duelo válido pela 10ª rodada do Paulistão A3, neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin, coloca a Pantera Alvinegra contra o sexto colocado da tabela.

O Clube Atlético Votuporanguense finaliza na manhã deste sábado (25.fev) a preparação para o duelo da 10ª rodada do Paulistão A3, neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin, contra o União Suzano. CAV que é vice-lanterna tem diante o sexto colocado na tabela a oportunidade de voltar a vencer e deixar para trás a zona da degola.

Em decorrência do período de Carnaval, o CAV ganhou uma semana cheia para trabalhar na recuperação do elenco. Sob comando de João Vallim, a Pantera Alvinegra treinou na tarde da última quinta e nesta sexta-feira.

Sem o lateral-esquerdo Júnior Prego, suspenso por cartões amarelos, o Votuporanguense terá a oportunidade de estrear o atacante Welington Smith, de 34 anos, que após liberação de papelada por parte da Federação de Futebol do Vietnã, já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol.

Outra boa notícia pelos lados da Arena Plínio Marin, é a possível volta do meio-campista Léo Cereja que volta de lesão; apesar de treinar durante a semana entre os relacionados para este duelo, a volta ainda não está cravada e as atividades deste sábado deve definir esse detalhe.

A notícia que traz maior poder de fogo ao CAV chega em excelente momento, tendo em vista que o novo treinador desembarcou na Arena Plínio Marin com a calculadora nas mãos, exatamente por ver o torneio entrar na fase final e a posição na tabela ser tão incômoda. Vallim já traçou uma meta e quer vencer quatro dos seis compromissos: “Falta pouca coisa para ajustar, corrigir, para poder sair dessa situação. Infelizmente temos pouco tempo, temos só seis jogos e precisamos de quatro vitórias. Viemos aqui para isso, para tentar buscar o resultado positivo, que está batendo na trave. Que consigamos tirar o CAV dessa situação”, explicou.

União Suzano vem embalado

O União Suzano também não teve rodada neste meio de semana, e a última partida dos suzanenses foi a vitória sobre o Sertãozinho por 3 a 1, no último sábado, no Suzanão. Ao todo, o time disputou nove partidas em um período de 30 dias até agora.

Para o duelo deste domingo, a única certeza é o desfalque do atacante Patrick Fabiano, um dos artilheiros do Suzano na A3, com três gols, que foi expulso no último jogo. Em contrapartida, o meia Mael Lima, que cumpriu suspensão na rodada passada, retorna.

A seis jogos do fim da primeira fase, o União Suzano aparece na zona de classificação à segunda fase, no sexto lugar, com 14 pontos e uma campanha de quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Ingressos

O CAV iniciou a venda de ingressos para o jogo deste domingo, na Arena Plínio Marin, válido pela 10ª rodada da Série A3. Os ingressos a preço promocional custam R$ 10 e R$ 20.

Setor 1 (área coberta): R$ 20,00

Setor 2 (área descoberta): R$ 10,00

Setor 3 (área visitante): R$ 10,00

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena uma hora antes do início da partida; ou pelo site: www.guicheweb.com.br