“Papel do deputado é aproximar os municípios do governo do Estado”, afirma Carlão Pignatari 

Presidente da Alesp esteve nesta quarta-feira em Cosmorama, Pontes Gestal, Américo de Campos e Álvares Florence.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, visitou os municípios de Cosmorama, Pontes Gestal, Américo de Campos e Álvares Florence nesta quarta-feira (13.jul). Ele esteve com a população, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e falou sobre o trabalho como liderança parlamentar na região noroeste paulista.

“O papel do deputado é aproximar o município do governo do Estado. E a gestão atual, liderada pelo novo governador Rodrigo Garcia, tem sido fundamental nesse trabalho. Nossa região tem conquistado muitas coisas graças ao trabalho incansável desse jovem político. Quero agradecer a todos pelo apoio recebido”, afirmou Carlão Pignatari.

Em Cosmorama, o presidente da Alesp esteve com o prefeito Luis Fernando Gonçalves, o Bigo; o vereador Narciso Ribeiro; outros parlamentares e lideranças políticas locais. “Estamos conquistando muitas coisas graças ao trabalho do Carlão, que tem sido um grande parceiro não só de Cosmorama, mas de toda a região noroeste”, afirmou Bigo.

Entre as obras, destacam-se a pavimentação de rodovias e vicinais. Praticamente em todo município da região há uma obra no setor, ou então prestes a ser iniciada. Para Carlão, os investimentos geram emprego e renda para milhares de famílias, e contribui para o desenvolvimento e a economia das cidades, facilitando a locomoção das pessoas.

“Falar do Carlão Pignatari é fácil, porque ele é um homem que sempre ajuda a gente. Ele sempre está disposto a contribuir com as soluções para as cidades e ajudar a população no que for preciso. Somos muito gratos e podemos sempre contar com esse grande homem público”, afirmou o prefeito de Pontes Gestal, Esmeraldo Cristiano Carolino.

Em Américo de Campos, Carlão Pignatari foi recebido pelo prefeito Naldinho Rodrigues e demais lideranças políticas da cidade. O presidente da Alesp agradeceu ao apoio que sempre recebeu na cidade. “Américo de Campos sempre foi muito importante para a minha eleição desde o primeiro mandato. Podem contar comigo”, disse.

Já em Álvares Florence, o prefeito Adilson Leite falou a importância do trabalho do parlamentar. “A gente precisa de deputado que conheça a nossa realidade, e você Carlão sabe exatamente o que se passa em cada cidade. Agradecemos todo o apoio”, disse. Depois, o deputado se encontrou com o ex-prefeito Leandro Romero, e vereadores e lideranças locais.