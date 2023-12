Papai Noel visita Santa Casa e entrega chocolates

Roberto Carlos Vieira fez questão de homenagear colaboradores, após atendimento de sua mãe.

A gratidão que gera ação. Emoção. Solidariedade. Amor. As roupas do Papai Noel já revelam o motivo especial da visita na Santa Casa de Votuporanga: homenagear o Hospital. De vestimenta azul – cor da Instituição, o Bom Velhinho distribuiu chocolates, sorrisos, abraços e proporcionou a magia do Natal.

Roberto Carlos Vieira é o símbolo do Natal há três anos, se transformando em Papai Noel. E, em 2023, decidiu expressar sua gratidão de maneira única durante a temporada festiva na Santa Casa.

Sua mãe, Aparecida Gabriel Vieira, necessitou de atendimento e esteve por 70 dias internada no Hospital. Em um gesto de carinho e reconhecimento, Roberto decidiu retribuir à equipe médica e colaboradores que cuidaram dela durante seu tempo na Instituição.

“Fiquei muito grato a todos. Veio a ideia de agradecer a Santa Casa e os colaboradores, especialmente da ala H, onde ela ficou. Todos, sem exceção, marcaram a vida da nossa família. Ela tem um carinho enorme pelo enfermeiro “Zé”, disse.

Ele organizou a entrega de uma grande quantidade de chocolates para os colaboradores e pacientes do Hospital. “Durante 40 dias, pedi para amigos nas redes sociais, comércio, pensando em agradar os profissionais”, complementou.

Essa iniciativa não apenas endossou a importância do trabalho árduo desses profissionais, mas também iluminou os corações de todos na Instituição. Cada chocolate carregava consigo votos de um Natal repleto de felicidade.

A presença do Papai Noel, personificado por Roberto Carlos Vieira, trouxe uma atmosfera mágica à Santa Casa. As crianças internadas foram surpreendidas com a visita do Bom Velhinho, que distribuiu presentes e sorrisos, proporcionando um momento de alegria em meio aos desafios da saúde. Os corredores da Instituição foram preenchidos com risadas, músicas natalinas e a sensação reconfortante de solidariedade. “Foi muito emocionante, trazer um pouquinho de esperança”, destacou Roberto.

O diretor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, participou da entrega. “A visita do Papai Noel à Santa Casa foi mais do que uma celebração natalina; foi um testemunho do poder transformador da gratidão e da solidariedade. Sua iniciativa de retribuir aos colaboradores que cuidaram de sua mãe é um exemplo inspirador de como pequenos gestos podem iluminar as vidas daqueles que se dedicam em salvar vidas. Nosso muito obrigado ao Roberto, pela ação especial e que, com certeza, transformou o ambiente hospitalar”, concluiu.