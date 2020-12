Papai Noel da ACV passa pelas principais ruas da cidade

Carreata foi promovida na noite nesta sexta-feira (11/12); o Papai Noel seguiu acompanhado de carros antigos e pelo principal prêmio da campanha de Natal, da Associação Comercial de Votuporanga.

O Papai Noel da Associação Comercial de Votuporanga – ACV chegou nesta sexta-feira (11/12), na cidade. Este ano, o bom velhinho passou pelas principais ruas, seguido de uma carreata com carros antigos, com o prêmio principal da campanha de Natal, o carro 0km. Diferente dos outros anos, ele não desceu na Concha Acústica para evitar a aglomeração de pessoas.

“Com a carreata, conseguimos levar a alegria do Natal para mais próximo das pessoas. A ACV tem buscado novas formas de manter viva essa magia”, comentou o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

A chegada do Papai Noel marcou, também, o início do horário especial do comércio de Votuporanga. Desde esta sexta-feira, as lojas já começaram a abrir até às 22 horas. Neste sábado (12/12) e no próximo (19/12), a abertura será até às 18h. Empresários e consumidores devem respeitar as normas de segurança sanitária, como o distanciamento social, uso correto da máscara e higienização frequente das mãos.

As lojas de Votuporanga se preparam para este período. Além de ofertas, novidades e formas diferenciadas de pagamento, em muitas empresas o consumidor pode fazer as suas compras de forma on-line e receber o produto em casa. No site da ACV (www.acvnet.com.br/delivery), tem a relação de associados que oferecem este serviço.

Campanha “Um Novo Natal”

A tradicional campanha de vendas da Associação Comercial de Votuporanga está especial este ano. O consumidor que comprar nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna da ação, concorrerá a um carro Onix 0km, além de dez vales-compras de R$1 mil cada. Os vendedores dos contemplados também ganharão R$200 em vales-compras. A campanha segue até o dia 31 de dezembro, com sorteio previsto para o dia 9 de janeiro.