Papa Francisco demite padre da Diocese de Votuporanga 

Comunicado de demissão foi divulgado nesta terça-feira (24); padre estava afastado do ministério sacerdotal desde 2018.

Um padre da Diocese de Votuporanga/SP foi demitido pelo Papa Francisco, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira (24.mai). Com a decisão do Sumo Pontífice, Juliano Osvaldo de Camargo foi dispensado das obrigações sacerdotais e perde todos os direitos da ordenação.

A Diocese de Votuporanga informou que a demissão de Juliano ocorreu por causa da conclusão de um processo de ação penal que refere-se ao envolvimento de um menor de idade.

Conforme apurado, em 2016, o religioso trocou mensagens com o menor. Por nove meses, adquiriu fotografias com cenas pornográficas envolvendo a vítima, que pedia dinheiro como forma de recompensa.

Inicialmente, Juliano foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão por adquirir e armazenar pornografia envolvendo criança ou adolescente, mas recorreu ao Tribunal de Justiça e a pena foi reduzida a 1 ano e 6 meses em regime aberto, além do pagamento de multa.

De acordo com o documento, a decisão do Papa foi emitida no dia 31 de março. O então sacerdote foi notificado no dia 19 de maio, quando a determinação da demissão foi cumprida.

O documento também foi assinado pelo bispo de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas e divulgado no site da Diocese votuporanguense.

A Diocese também afirmou que o padre estava afastado do ministério sacerdotal desde 2018 para a investigação do caso.

