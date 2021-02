Pantera Alvinegra treina forte visando à estreia na Série A3

Na penúltima semana de preparação, elenco do técnico Rogério Corrêa acelera o passo para começar o Campeonato Paulista em alto nível.

O Clube Atlético Votuporanguense trabalha forte nos treinamentos visando a estreia na Série A3 do Campeonato Paulista, às 10h, no sábado 6 de março, no Estádio Anísio Haddad, mais conhecido como Rio Pretão, contra os donos da casa.

Para começar em alto nível, o elenco do técnico Rogério Corrêa, já passou por três testes práticos, fora de casa, onde perdeu para o Novorizontino, venceu o Monte Azul e empatou com o Mirassol; mas, não acaba por aí, nos próximos 10 dias o foco é total na preparação.

Desde o início desta semana, os jogadores intensificaram a parte física, na academia, sob comando do preparador físico Jean Cova; já nos períodos da tarde os treinos são com bola, na Arena Plínio Marin, sob olhar atento de Corrêa.

A preparação intensiva do elenco deve afinar o time considerado titular para a estreia no torneio. Rogério tem um misto de atletas experientes e uma grande porcentagem de jovens, inclusive da própria base da Pantera Alvinegra.

Em entrevista recente, o comandante do CAV explicou: “Temos um grupo muito bom, unido e bastante comprometido e vamos trabalhar o máximo possível e lutar pelo objetivo que é o acesso numa competição dificílima. Brigar o tempo todo pelo acesso é o que nós vamos buscar dentro das quatro linhas. Gostei da tabela, onde nos oito primeiros jogos, acho que nós temos pela frente quatro adversários diretamente de acesso e isso é muito importante num campeonato tão difícil que é a Série A3.”

Arbitragem

Enquanto o CAV define o time que enfrentará o Rio Preto, outro time se prepara para atuar em todos os jogos da Federação Paulista de Futebol (FPF), os árbitros, assistentes e demais profissionais da Comissão Estadual de Arbitragem.

No último domingo (21), a arbitragem da FPF iniciou a pré-temporada para a disputa das Séries A1, A2 e A3 do Paulistão. Profissionais ficarão concentrados até sexta-feira (26), onde aperfeiçoarão a metodologia.

Foto: Reprodução/FPF